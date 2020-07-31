Российский стоматолог развенчала мифы о кариесе

Частая чистка зубов и жевательная резинка не предотвращают кариес. Эти и другие мифы развенчала врач-стоматолог Луиза Автандилян в беседе с изданием «Аргументы и факты».

По ее словам, чистка зубов чаще двух раз в сутки только повышает риск возникновения кариеса из-за возможных повреждений шеек зуба, а долгое жевание жвачки может привести к проблемам со слюнными железами и заболеваниям желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, Автандилян отметила, что кариес появляется не только от сладкого. «Нет еды, которая вызывает кариес, есть неправильный уход за зубами. Неважно, что вы съели: мороженое или салат. Необходимо строго следить за гигиеной полости рта, пользоваться ирригатором и зубной нитью, особенно перед сном», — отметила она.

Также Автандилян развеяла миф о том, что кариес всегда сопровождается темными пятнами на зубах. Она подчеркнула, что на начальной стадии заболевание может проявляться в виде белых пятнышек, в связи с чем, по ее словам, белизна не может свидетельствовать о здоровье зубов.

Ранее ученые из медицинского университета китайской провинции Аньхой создали защитное покрытие для зубов, которое предотвращает образование кариеса. Они модифицировали антимикробный пептид H5, который содержится в слюне человека. Пептидный лак создает на зубах защитную пленку и предохраняет их от бактерий, провоцирующих кариес. По словам ученых, вещество проникает в зубную эмаль и даже восстанавливает ее, привлекая больше ионов кальция.