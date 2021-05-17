Эндокринолог развеяла миф об имбире при похудении

Эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова раскрыла, можно ли без усилий похудеть при помощи имбиря. Об этом сообщает Пятый канал.

Эксперт отметила, что в имбире содержатся многочисленные полезные вещества, например, витамины С, B1 и B2, кальций, калий, железо, фосфор, никотиновая и линолевая кислоты и другие. Они способствуют ускорению обмена веществ. Врач развеяла миф о том, что лишний вес уйдет без усилий.

«Сам по себе имбирь и вещества, входящие в его состав, не могут способствовать снижению веса и уменьшению жировых отложений. Убеждение, что имбирь способствует снижению веса сродни поиску волшебной таблетки и какого-то волшебного способа похудения», — пояснила Филиппова.

Она добавила, что избавиться от лишних килограммов можно лишь полностью перестроив образ жизни, например, офисному сотруднику с сидячим образом жизни поможет плавание в бассейне, отказ от фастфуда и сокращение употребления спиртного. В противном случае имбирь будет лишь полезной пищевой добавкой, но не более того, заключила эндокринолог.

Ранее диетолог-нутрициолог Арина Скоромная дала советы, как без сложных упражнений сбросить «зимние» килограммы, набранные в холодные месяцы. Она порекомендовала больше шагать в быстром темпе, причем тренировки лучше проводить на свежем воздухе, а не в городе.