Врач назвал вредные напитки в жару

Употребление некоторых напитков может быть вредным в жаркую погоду. Их в разговоре с РИА Новости назвал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Москвы Андрей Тяжельников.

В жару он рекомендовал отказаться от сладкой газировки и концентрированных соков. Из-за большого содержания сахара такие напитки не утоляют жажду и дают дополнительную нагрузку на организм. Употребление кофе повышает риск обезвоживания.

Самую большую опасность летом представляет алкоголь. Он нарушает терморегуляцию, нагружает сердечно-сосудистую систему, способствует выведению жидкости. Употребление спиртного на жарком солнце может привести к проблемам со здоровьем.

Врач уточнил, что организм человека реагирует стрессом на жару, из-за чего все ресурсы тела идут на охлаждение и поддержание жизнеспособности. Увеличивается потребление жидкости, которая затем интенсивно выходит с потом. В такой ситуации в течение дня рекомендуется периодически пить воду небольшими порциями из расчета 40 миллилитров на килограмм веса. Помимо чистой воды можно добавлять чай, морсы, компоты, квас. При этом напитки могут быть прохладными, но не ледяными, чтобы не произошло снижение иммунитета.

«Стресс, вызванный перепадом температур в жару, сквозняками, употреблением ледяных напитков или мороженого, делает организм уязвимым перед коронавирусом», — добавил Тяжельников.

Ранее диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, помогающие спастись в жару. Среди них она указала овощи, цитрусовые и кислые фрукты, легкие супы.