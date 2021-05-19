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Врач перечислила россиянам способы пережить жару

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Фото: Юрий Стрелец / РИА Новости

Кандидат медицинских наук, педиатр Ирина Добрецова перечислила россиянам способы пережить жару. Она рассказала «Звезде», что для людей, которые страдают от хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, такая погода может стать настоящим испытанием.

Врач посоветовала людям, которые недавно пережили такие проблемы или сейчас страдают от них, поберечься в особенно жаркие часы: с 12:00 до 16:00.

«Нужно исключить свое пребывание на солнце. С собой обязательно должна быть бутылочка с водой. Если вы почувствовали, что колит где-то, болит где-то, присядьте и попросите помощи у кого-то, у прохожих, чтобы, например, позвонили вашему врачу или вызвали скорую. Ни в коем случае нельзя продолжать действия, которые вы выполняли», — сказала специалист.

Доктор предупредила, что ни в коем случае не стоит пить спиртное, нужно есть побольше фруктов и овощей. Пожилым людям Добрецова посоветовала отказаться от похода по магазинам и поездок в душном транспорте. Кроме того, медик дала рекомендации насчет одежды в жаркую погоду: она должна быть свободной и легкой. Чтобы спастись от жары, можно также принимать по утрам и вечерам прохладный душ, заключила врач.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Москвы Андрей Тяжельников заявил, что употребление некоторых напитков может быть вредным в жаркую погоду. В жару он рекомендовал отказаться от сладкой газировки и концентрированных соков. Из-за большого содержания сахара такие напитки не утоляют жажду и дают дополнительную нагрузку на организм. Употребление кофе повышает риск обезвоживания.

18 мая диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, помогающие спастись в жару. Среди них она указала овощи, цитрусовые и кислые фрукты, легкие супы.

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