Москвичам спрогнозировали дождливые выходные после «несусветной жары»

В выходные в Москве ожидается дождливая и ветреная погода, а также понижение дневной температуры воздуха до плюс 16 градусов. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, передает РИА Новости.

Также она предупредила о кратковременных дождях, северо-восточном ветре и похолодании до плюс 12 градусов в ночные часы. Это объясняется тем, что в ближайшие дни жители столицы будут находиться в зоне атмосферного фронта.

В воскресенье синоптик спрогнозировала облачную погоду, дождь и ветер. Дневная температура составит от плюс 16 до 18 градусов, ночью будет около плюс 10.

«В последний день мая понижение температуры продолжится», — добавила Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предрек жителям нескольких регионов России «несусветную жару». Синоптик предупреждал, что на востоке Европейской России температура может превышать норму на 8-12 или даже 13 градусов.