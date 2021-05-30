Синоптик предупредил о заморозках в ряде регионов России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян о заморозках в ряде регионов страны. Его слова передает РИА Новости.

По словам синоптика, заморозки ожидаются в ночь на 30 и 31 мая в центре Европейской России, а также в Северо-Западном федеральном округе, на севере Приволжья и в Сибири. Так, в Тверской, Ярославской, Костромской, Вологодской, Кировской, Новгородской областях и в Карелии в это время похолодает до минус двух градусов, в Ленинградской области — до минус трех градусов, на юге Сибирского федерального округа — до минус пяти-семи градусов. «Это не заморозки, а даже легкие морозы», — подытожил Вильфанд.

Кроме того, до семи градусов мороза ожидается ночью и в Хакасии. А в Томской и Новосибирской областях температура опустится до минус двух и трех градусов соответственно. «Аналогичная ситуация в Алтайском крае», — добавил специалист. При этом на смену заморозкам в этих регионах придет очень жаркая погода — до 33 градусов тепла — а затем опять резкое понижение температуры.

Ранее Роман Вильфанд предупредил россиян о похолодании в ближайшие дни. По его словам, погода будет меняться и температура будет ниже нормы на 3-4 градуса.