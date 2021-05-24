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Москвичей предупредили о возможных заморозках

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Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В начале июня в Москве ожидается небольшое похолодание, в пониженных местах рельефа возможны заморозки, предупредила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. Ее цитирует РИА Новости в понедельник, 24 мая.

«Конец мая — начало июня — погода будет холодной, на два-три градуса ниже климатической нормы. Не исключено, что в пониженных местах рельефа температура может понижаться до слабо отрицательных значений», — сказала она.

Кроме того, нулевые значения могут показывать термометры в Истре и Черустях, заморозки будут наблюдаться в утренние часы, уточнила эксперт.

Ранее москвичам пообещали ливни и грозы в конце мая.

Между тем жителям Поволжья, Урала и юга Западной Сибири пообещали «несусветную жару»: в этих регионах температура будет превышать норму на 8-12 градусов.

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