Россиянам предсказали погоду на лето

Летом температура воздуха будет держаться выше средних климатических норм на севере европейской и азиатской частей России. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

По его словам, в июне температура воздуха будет около средних многолетних значений на европейской территории. Месячное количество осадков также останется в пределах нормы прошлых лет. В Астраханской, Оренбургской областях, в Калмыкии, Башкирии и Дагестане осадки ожидаются ниже нормы.

В азиатской части России температура воздуха будет на 1-2 градуса выше прежних значений. Многолетняя норма прогнозируется в Уральском федеральном округе, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, В Амурской области, а также на Сахалине и на юге и востоке Якутии.

Меньше привычного количества осадков выпадет в Томской, Иркутской, Амурской областях, в Эвенкии, Красноярском, Забайкальском краях и на юге Якутии. В остальных районах России осадки останутся около нормы.

«Консенсус — это когда все недовольны, но все согласны… Пришли к заключению, что нынешнее лето будет около и выше нормы», — сказал Вильфанд.

Ранее в большинстве регионов пообещали июньские заморозки. По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра Людмилы Паршиной, несмотря на заморозки, температура будет близка к климатической норме.