Россиянам предрекли ураганы и наводнения из-за жары

Аномальная жара может привести к различным катастрофам, в том числе к ураганам и наводнениям. Об этом россиянам рассказал ведущий сотрудник, специалист по природными катастрофами Федерального исследовательского центра «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов. Его слова приводит URA.RU.

«Глобальное потепление проявляется не только в том, что средние температуры растут, но и в том, что учащаются катастрофические явления, потому что повышается количество водяных паров. Возникают смерчи, ураганы, наводнения или блокирующие антициклоны», — отметил Карнаухов.

Он добавил, что пока тепловая инерция океана сдерживает среднегодовой прирост температур, но в скором времени это может измениться. Сейчас, по его словам, в мире наблюдается потепление порядка полутора градусов. В будущем, по мнению климатолога, температура будет расти.

Ранее климатолог Алексей Кокоркин назвал находящиеся под угрозой исчезновения из-за потепления страны — островное государство в Тихом океане Кирибати, часть Бангладеша и низменные территории Юго-Восточной Азии.