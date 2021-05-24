Россия
 
Последние новости
Названы варианты санкций ЕС против Минска из-за посадки самолета Ryanair
Миру предрекли появление нового смертоносного вируса
Лавров оценил позицию Белоруссии по ситуации с задержанием создателя NEXTA
Москвичей предупредили о заморозках в конце мая 
Литва рекомендовала своим гражданам покинуть Белоруссию
Дагестанские школьники станцевали в балетных пачках и подверглись травле
Эвелина Бледанс рассказала подробности похождений по стриптиз-клубам
Назван самый большой риск для экономики России
Задевший Путина одной фразой вице-премьер отчитался по его поручению
Новости партнеров

Россиянам предрекли ураганы и наводнения из-за жары

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Мальгавко / «Коммерсантъ»

Аномальная жара может привести к различным катастрофам, в том числе к ураганам и наводнениям. Об этом россиянам рассказал ведущий сотрудник, специалист по природными катастрофами Федерального исследовательского центра «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов. Его слова приводит URA.RU.

«Глобальное потепление проявляется не только в том, что средние температуры растут, но и в том, что учащаются катастрофические явления, потому что повышается количество водяных паров. Возникают смерчи, ураганы, наводнения или блокирующие антициклоны», — отметил Карнаухов.

Он добавил, что пока тепловая инерция океана сдерживает среднегодовой прирост температур, но в скором времени это может измениться. Сейчас, по его словам, в мире наблюдается потепление порядка полутора градусов. В будущем, по мнению климатолога, температура будет расти.

Ранее климатолог Алексей Кокоркин назвал находящиеся под угрозой исчезновения из-за потепления страны — островное государство в Тихом океане Кирибати, часть Бангладеша и низменные территории Юго-Восточной Азии.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Климатолог предрек ураганы и наводнения из-за аномальной жары
Климатолог назвал находящиеся под угрозой исчезновения из-за потепления страны
От Антарктиды откололся самый большой айсберг в мире