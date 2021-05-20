Климатолог назвал находящиеся под угрозой исчезновения из-за потепления страны

Из-за глобального потепления под угрозой исчезновения оказались островное государство в Тихом океане Кирибати, часть Бангладеш и низменные территории Юго-Восточной Азии. Все названные страны и регионы могут оказаться под водой к концу века, сообщил в беседе с порталом Ura.ru директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин.

«Самое печальное — это Бангладеш. Зальет части территории — сто миллионов людей придется как-то переселить, но, в принципе, само государство сохранится», — рассказал специалист. Кроме того, если не принимать сдерживающих мер, подъем уровня мирового океана может отразиться на странах уже в следующем веке. Кокорин подчеркнул, что при повышении уровня воды на три-пять сантиметров опасность будет грозить Нидерландам и Санкт-Петербургу.

Это повышение может произойти из-за откола ледников от Антарктиды или Гренландии, пояснила ведущий научный сотрудник Институт географии РАН Мария Ананичева. Вследствие этого уровень мирового океана в настоящее время растет на один-два сантиметра в год.

19 мая сообщалось, что айсберг А-76, в настоящее время крупнейший в мире, откололся от Антарктиды. Известно, что размеры гигантской льдины составляют 170 километров в длину и 25 километров в ширину, ее площадь достигает 4320 квадратных километров.