В России объяснили откол самого большого айсберга в мире

В отколе айсберга А-76, который считается самым большим в мире, от Антарктиды нет ничего необычного, подобные события случаются каждый год. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала главный специалист отдела наук о Земле РАН, доктор географических наук Нина Зайцева.

«Каждый ледник под силой тяжести льда движется. Антарктида, в принципе, — это купол. Поэтому лед стекает с нее. Абсолютно ничего необыкновенного. На моей памяти не один гигантский айсберг откалывался», — сказала она.

По словам Зайцевой, ледники образуются в тех районах, где сумма отрицательных температур превышает сумму положительных. Она объяснила, что в Антарктиде есть определенный рельеф, который приподнят над уровнем моря, каждый год там выпадает снег.

«В леднике лед под большим давлением на большой глубине течет, он становится не хрупким, а вязким. Это совершенно нормальное явление. Все ледники с гор спускаются вниз. Где-то какое-то будет нарушение рельефа — образуется трещина, вот и откол. Тут то же самое. Лед, который попадает в воду, он, во-первых, начинает всплывать, что уже напряжение определенное, а во-вторых, где-то наступает такой критический момент, когда вес того куска, который уже находится в воде, достаточно большой», — пояснила доктор географических наук.

Климатолог отметила, что этот отколотый айсберг, как и другие, может нести угрозу лишь судам, которые будут проплывать рядом.

Ранее сообщалось, что размеры отколотой гигантской льдины составляют 170 километров в длину и 25 километров в ширину, а ее площадь достигает 4320 квадратных километров, что сопоставимо с территорий испанского острова Майорка.

А-76 откололся с западной стороны шельфового ледника Фильхнера — Ронне в море Уэдделла. Айсберг был идентифицирован Британской антарктической службой и подтвержден Национальным ледовым центром США с использованием изображений миссии Copernicus Sentinel-1.