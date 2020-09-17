Айсберг перевернулся в океане вместе с людьми и попал на видео

В Арктике айсберг перевернулся месте с двумя участниками экспедиции знаменитого экстремального путешественника Майка Хорна (Mike Horne). Видео инцидента Хорн опубликован в своем аккаунте в Instagram.

На кадрах видно, как многотонная глыба льда переворачивается в океане вместе с исследователями. Мужчины падают в воду, а на корабле, откуда ведется съемка, кричат люди.

«Не надо было завтракать перед восхождением», — подписал видео Хорн, отметив, что никто из героев ролика не пострадал.

В августе сообщалось, что участники двухнедельной экспедиции в национальном парке «Русская Арктика» встретили на островах Земли Франца-Иосифа и Новой Земли белых медведей и группу атлантических моржей. Животные были замечены на острове Хейса и на мысе Желания.