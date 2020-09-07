В Баренцевом море зафиксировали снижение уровня техногенной радиоактивности в донных отложениях по сравнению с 1990-2000 годами. Об этом сообщил заведующий лабораторией Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Уральского отделения РАН (ФИЦКИА, Архангельск) Евгений Яковлев, передает ТАСС.

Яковлев объяснил, что снижение связно с распадом техногенных изотопов, и их естественным распадом. В частности, речь идет об изотопе цезия-137. Исследователи изучили сотни проб морской воды, донных осадков, прибрежных почв и растительности, они не обнаружили новых поступлений техногенных радионуклидов и влияния захороненных в арктических морях радиоактивных отходов. Они появились там в середине 1950-начале 1990-х годов и связаны с использованием военного и гражданского атомного флота.

При этом радиоактивные вещества могут накапливаться в морской воде и грунте, а изменение климата усиливает их поступление в арктические моря. Например, из-за таяния ледников в воду выходят радионуклиды, выпавшие туда после ядерных испытаний, и в них они «законсервировались», пояснил Яковлев. Он добавил, что глобальное потепление тоже может сказаться на повышении техногенной радиоактивности в будущем, и ситуацию нужно постоянно отслеживать. Ученый отметил, что если на шельфе ведется добыча полезных ископаемых, в воде высокий уровень радионуклидов, что тоже сказывается на составе осадков, но в Баренцевом море это пока не происходит.

Ранее экспедиция плавучего университета МГУ изучила историю оледенения восточной части Баренцева моря. Участники экспедиции исследовали рельеф морского дня, на котором остались борозды ледового выпахивания от айсбергов, которые пропахивают дно своим килем, а также борозды подледникового выпахивания, остающиеся после отступления ледников.