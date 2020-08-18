Российские ученые подсчитали объемы микропластика в арктических морях

Объемы микропластика в арктических морях оказались ниже, чем в среднем в Мировом океане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Российские ученые в ходе экспедиции Росрыболовства в августе-сентябре 2019 года собрали пробы на 39 станциях в пределах Северного морского пути на поверхности Чукотского, Восточно-Сибирского, Лаптевых и Карского морей. Проводилась оценка пространственного распределения микропластика и частота, с которой он встречался.

Исследование воды показало, что максимальное содержание микропластика в образцах составило четыре единицы, общая масса частиц варьировалась от 0,0002 до 0,005 грамм или 13 грамм на квадратный километр. «Это согласуется с данными научных публикаций и позволяет говорить об отсутствии накопления пластика в Арктическом регионе», — цитирует агентство пресс-релиз.

В институте отметили, что в последние годы возросло число публикаций о загрязнении Арктики микропластиком. По мнению исследователей, многие из этих работы были неточными, использованные методики не позволяли сделать полноценное сравнение данных и проследить процесс загрязнения в динамике.

Ранее Баренцево море было признано самым загрязненным в Арктике. 70 процентов плавающего в нем мусора составляет пластик.