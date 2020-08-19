Плавучий университет МГУ изучил историю оледенения части Баренцева моря

Экспедиция плавучего университета МГУ посетила восточную часть Баренцева моря, где изучила историю его оледенения. Об этом рассказал участник рейса Александр Монтелли, передает ТАСС.

По словам Монтелли, было решено исследовать восточную часть Баренцева моря, так как она плохо изучена. Такая же ситуация складывается и с Карским морем. Он отметил, что, история ледового покрова важна, чтобы понять, как лед может продолжать свое движение сегодня, а также разрушится или накопится ли он в ближайшем будущем. Экспедиция длилась 31 день.

Участники экспедиции — ученые и студенты — исследовали рельеф морского дня, на котором остались борозды ледового выпахивания от айсбергов, которые пропахивают дно своим килем, а также борозды подледникового выпахивания, остающиеся после отступления ледников. Они выяснили, что в некоторых частях эти борозды разнонаправленные, так как ледник менял направление. В восточной части Баренцева моря обнаружили туннельные долины, а также пару холмов и ложбин, возникших после движения ледника. У них пока нет названия в русском языке — по-английски их называют hill-hole pair.

Исследователи также изучили газовые гидраты, источники природного газа, представляющие собой молекулярное соединение воды и метана, существующие при низких температурах и природном давлении. В природе они встречаются в зонах вечной мерзлоты или на глубоководье. Ученые выяснили, что обнаруженные ими гидраты образовывали воронки с крутыми стенками, взрываясь после отступления ледника.

Ранее российские ученые выяснили, что объемы микропластика в арктических в морях ниже, чем в Мировом океане. По их данным, исследования о загрязнении Арктики микропластиком неточные, так как использованные для них методики не позволяли полноценно сравнить данные и проследить динамику процесса.