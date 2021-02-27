Айсберг размером с Петербург откололся от Антарктиды

От Антарктиды откололся айсберг размером 1270 квадратных километров, что сопоставимо с территорией Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Антарктическую службу Великобритании.

Айсберг откололся от шельфового ледника Брант, на нем находится британская исследовательская станция Halley. Трещина на леднике появилась более 10 лет назад. 26 февраля она стремительно расширилась на несколько сотен метров, из-за чего сформировался айсберг.

«Наши команды Антарктической службы Великобритании были готовы к отколу айсберга от шельфового ледника на протяжении нескольких лет. Мы ежедневно следим за состоянием ледника», — отметила руководитель службы Джейн Фрэнсис. Она добавила, что айсберг может удалиться от континента или сесть на мель и остаться рядом с ледником.

Ранее от шельфового ледника Эймери в Восточной Антарктиде откололся исполинский айсберг массой 315 миллиардов тонн и площадью поверхности более 2,5 тысячи квадратных километров.