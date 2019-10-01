От Антарктиды откололся исполинский айсберг

От шельфового ледника Эймери в Восточной Антарктиде откололся исполинский айсберг массой 315 миллиардов тонн и площадью поверхности более 2,5 тысячи квадратных километров, что подтверждается спутниковыми снимками. Об этом сообщил в Twitter Океанографический институт Скриппса (США).

По мнению ведущего научного сотрудника Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Алексея Екайкина, откол айсберга не связан с глобальным потеплением.

«Крупные отколы бывают относительно редко по человеческим меркам (раз в несколько лет или десятилетий). Никто в таких динамически активных зонах станции не строит, конечно», — приводит РИА Новости комментарий эксперта.

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В январе международный коллектив ученых опубликовал в журнале Science Advances статью, в которой говорилось об ускорении таяния ледника Туэйтса в Западной Антарктиде, где наблюдаются самые быстрые изменения ледникового покрова.

Последний раз от ледника Эймери крупный айсберг (площадью поверхности 9 тысяч квадратных километров) откалывался в 1960-х годах.

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