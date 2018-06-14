Зафиксирован катастрофически быстрый рост уровня моря

Таяние льда в Антарктике повлекло за собой повышение уровня моря на 7,6 миллиметра с 1992 года, при этом почти половина этого роста (три миллиметра) пришлась на последние пять лет. Такой вывод сделала международная группа ученых, которая изучила состояние ледникового покрова на Южном полюсе за последние десятилетия. Статья исследователей опубликована в журнале Nature.

Ученые проанализировали совокупность данных, полученных в ходе 24 независимых измерений баланса ледовой массы в Антарктиде, сделанных в 1992-2017 годах. Они включали в себя результаты спутниковой альтиметрии (измерения высоты), гравиметрии — определения силы тяжести для точного построения модели геоида для пересчета геодезических высот — и определение скоростей образования и таяния льда. Таким образом, полную картину состояния ледников исследователи получили на основе данных из более чем 40 научных организаций по всему миру.

Спутниковые данные показали, что до 2012 года Антарктида теряла лед со скоростью 76 миллиардов тонн в год. После этого произошло резкое увеличение скорости таяния — в три раза. В результате с 2012 по 2017 год континент начал терять по 219 миллиардов тонн льда в год, что соответствует ежегодному повышению уровня моря на 0,6 миллиметра. Запасов льда в Антарктиде хватит на поднятие вод Мирового океана на 58 метров.

Таяние льда наблюдается в Западной Антарктиде и Антарктическом полуострове, а в Восточной Антарктиде замедлилось образование ледяного покрова. Самые сильные изменения наблюдаются в Западной Антарктиде, где скорость потери льда повысилась с 53 миллиардов тонн в год до 159 миллиардов тонн в год. Там находятся крупные ледники Пайн-Айленд и Ледник Туэйтса, погружающиеся в открытый океан. Их передняя часть заметно отступила в сторону суши, что указывает на высокую скорость плавления.

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