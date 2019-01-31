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Замечено ускоренное разрушение самого опасного в мире ледника

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Международная группа ученых из США, Германии и Франции зафиксировала ускорение таяния ледника Туэйтса в Западной Антарктиде, где наблюдаются самые быстрые изменения ледникового покрова. По оценкам, один только этот глетчер способен повысить уровень моря по всему миру. Статья исследователей опубликована в журнале Science Advances.

Ледник Туэйтса впадает в залив Пан-Айленд моря Амундсена. Его скорость у линии налегания (границы, разделяющей наземные и плавучие части ледника) составляет два километра в год, что делает его одним из самых быстрых глетчеров. Ученые рассматривают его как самую слабую часть Западно-антарктического ледяного щита, который охватывает площадь около двух миллионов квадратных километров и занимает объем в 25,4 миллиона кубических километров.

В настоящий момент ледник Туэйтса, как и два других глетчера Западной Антарктиды — Пан-Айленд и ледник Смита, — уменьшается в размерах из-за того, что потери льда превышают его поступление со снегопадами. Согласно предварительным оценкам, разница между этими двумя процессами составляет около 60 процентов. Вклад трех ледников в увеличение уровня мирового океана составляет 0,24 миллиметра в год, а полный коллапс щита, который произойдет через 200-1000 лет, приведет к поднятию береговой линии на 3,3 метра. В то же время появляется все больше доказательств, что скорость ледника и его таяние с каждым годом усиливаются из-за повышения средней температуры моря в результате глобального потепления.

В новой работе ученые проанализировали новые данные, полученные спутниковой системой наблюдения COSMO-SkyMed. Их объединили с цифровой моделью высот за 2010-2017 годы, созданной с помощью спутника дистанционного зондирования TanDEM-X.

Оказалось, что отдельные зоны части ледника, лежащей на дне, в 2014-2017 годах таяли со скоростью 200 метров в год. Это является рекордом среди шельфовых ледников Антарктиды. Ширина зоны, где происходит миграция линии налегания, в последние годы достигла 2,5 километра по сравнению с 1996 годом, когда ширина достигала 0,5 километра.

Отступление линии налегания приводит к появлению крупных полостей под ледником, куда просачивается теплая морская вода и усиливает процесс таяния. Ученые подтвердили появление одной такой подводной «пещеры» четыре километра шириной и 350 метров высотой, где раньше содержалось 14 миллиардов тонн льда. Это создает сложную картину потерь льда, которые в некоторых частях глетчера происходят быстрее, чем предсказывают теоретические модели.

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