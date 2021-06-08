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Роструд напомнил о длинных выходных в июне

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

У россиян будут длинные выходные — с 12 по 14 июня включительно. Об этом напомнили в Роструде, передает РИА Новости.

Это связано с Днем России, который отмечают 12 июня. Праздник выпадает на субботу, поэтому выходной перенесли на понедельник, 14 июня.

Ранее сообщалось, что россиян ждут долгие новогодние каникулы. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. По его словам нерабочими днями сделают период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Также он отметил, что традиционные выходные на майские праздники также ожидаются длинными.

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