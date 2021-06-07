Эксперт назвала главные изменения при четырехдневной рабочей неделе

Заведующая кафедрой экономики труда и персонала экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Татьяна Разумова рассказала в интервью радио Sputnik, как изменится жизнь россиян при четырехдневной рабочей неделе.

По словам эксперта, понятие «четырехдневная рабочая неделя» несколько условно. «Человек просто не 40 часов будет работать, а 32 часа в неделю. Эти 32 часа могут распределяться в зависимости от вида деятельности», — отметила она.

При этом определить общероссийский выходной день в нынешней пятидневке невозможно, даже с точки зрения работника есть две модели. Первая — это когда человек удлиняет перерыв и освобождает пятницу или понедельник. Вторая модель подходит людям, которые не склонны к разъездам. Для таких сотрудников ценность представляет перерыв в середине недели.

В то же время необходимо учитывать сферы деятельности. Так, в сфере услуг банки внедряют продленный день, а транспорт все чаще работает круглосуточно. «Это означает, что не условная среда станет выходным, а просто рабочие 32 часа будут распределены», — сказала эксперт.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что ведомство не видит предпосылок для введения в стране четырехдневной рабочей недели, однако готово рассмотреть предложения, если они поступят. По его словам, ведомство пока не получало инициативу, которая была бы «сформирована, обоснована», где была бы объяснена необходимость сокращенной недели. По мнению Котякова, удаленка может стать своего рода альтернативой четырехдневки.