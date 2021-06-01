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Россиянам напомнили о единственной короткой рабочей неделе летом

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Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Третья неделя июня будет единственной короткой рабочей неделей за лето. Об этом россиянам напомнили РИА Новости.

Она будет связана с празднованием Дня России 12 июня. Праздник выпадает на субботу, поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня.

Предыдущие длинные выходные были у россиян в мае. Президент Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 4 по 7 число, объединив таким образом майские выходные с 1 по 3 и с 8 по 10 мая.

Ранее замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что четырехдневную неделю постепенно могут ввести в большинстве стран мира. После этого замглавы комитета по социальной политике Валерий Рязанский допустил сокращение рабочей недели в России. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что ведомство не видит предпосылок для введения в стране четырехдневной рабочей недели.

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