У россиян начались длительные майские праздники

У россиян начались майские праздники, которые продлятся в этом году с 1 по 10 мая. Президент России Владимир Путин согласился с предложением главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать дополнительно нерабочими четыре дня между праздничными выходными и подписал соответствующий указ.

Решение призвано сократить интенсивность перемещения граждан на общественном транспорте и снизить риск активного распространения коронавируса, отметила глава Роспотребнадзора.

Оплачиваться нерабочие дни с 4 по 7 мая будут в обычном размере. Повышенная оплата может быть установлена работодателем самостоятельно.

Ранее 30 апреля сообщалось, что в дальневосточных регионах России начались выходные, которые продлятся с 1 по 10 мая.

26 апреля вице-премьер Татьяна Голикова рассказала об отказе от дополнительных антикоронавирусных ограничения в майские нерабочие дни. «Граждане будут посещать богослужения, посещать кладбища и здесь мы тоже обратились к главам религиозных конфессий, чтобы те ограничительные меры, которые традиционно ими используются, также использовались в этот период времени», — уточнила вице-премьер.

Изначально россияне должны были отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. 30 апреля — предпраздничный рабочий день, поэтому он короче на один час.