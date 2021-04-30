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В России начались длинные майские выходные

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Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

В дальневосточных регионах России начались выходные, которые продлятся с 1 по 10 мая. Указ о длинных майских праздниках в стране подписал президент России Владимир Путин.

Официальный представитель главы государства Дмитрий Песков заверил, что новый локдаун во время нерабочих дней вводить не планируется. Вице-премьер Татьяна Голикова также заявила об отсутствии планов по новым ограничениям в майские праздники.

Помимо этого, в ряде регионов майские длинные выходные продлятся на один день дольше. 11 мая объявлен в этом году нерабочим днем по случаю Радоницы в Адыгее, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Саратовской и Пензенской областях.

Изначально россияне должны были отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. 30 апреля — предпраздничный рабочий день, поэтому он короче на один час.

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