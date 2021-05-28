Минтруд высказался о введении четырехдневки в России

Минтруд России не видит предпосылок для введения в стране четырехдневной рабочей недели. Однако министерство готово рассмотреть предложения, если они поступят. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, пишет ТАСС.

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По его словам, ведомство пока не получало инициативу, которая была бы «сформирована, обоснована», где была бы объяснена необходимость сокращенной недели. По мнению Котякова, удаленка может стать своего рода альтернативой четырехдневки.

Ранее замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что четырехдневную неделю постепенно могут ввести в большинстве стран мира. После этого член Совета Федерации, замглавы комитета по социальной политике Валерий Рязанский допустил сокращение рабочей недели в России.

Четырехдневка без потери заработной платы приведет к сокращению энергопотребления и выбросов от транспорта, уверены британские исследователи от экологической организации Platform London. Исследователи утверждают, что эффект аналогичен тому, как если бы с дорог Великобритании убрали весь частный автопарк — 27 миллионов автомобилей.