Назван новый аргумент в пользу рабочей четырехдневки

Британские исследователи от экологической организации Platform London назвали новые преимущества короткой рабочей недели. Аргументом в пользу четырехдневки послужил прогноз существенного снижения вредных выбросов углекислого газа, указано в отчете активистов, подготовленном в рамках национальной кампании 4DayWeek.

В документе подробно описан потенциал постепенного сокращения рабочего времени трудящихся британцев до 30 часов в неделю. Анализ экологических рисков и уровня потребления жителей показал, что при четырехдневке количество выбросов углекислого газа к 2025 году сократится на 127 миллионов тонн, что больше совокупного углеродного следа Швейцарии и составляет пятую часть от уровня текущих выбросов Великобритании.

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Четырехдневка без потери заработной платы приведет к сокращению энергопотребления и выбросов от транспорта. Исследователи утверждают, что эффект аналогичен тому, как если бы с дорог Великобритании убрали весь частный автопарк — 27 миллионов автомобилей.

Активисты, поддерживающие инициативу, уверены, что сокращение рабочего времени позволит создать новые рабочие места, улучшит психическое и физическое здоровье трудящихся.

«Переход на четырехдневную рабочую неделю со справедливой оплатой для всех поможет нам изменить ценности в обществе, освободить больше времени для отдыха и заботы о близких», — заявил исследователь окружающей среды и автор отчета от Platform London Лори Момпелат.

В Испании и Шотландии пилотные программы четырехдневки уже запустили на национальном уровне. Пользу от короткой рабочей недели оценил и международный бизнес — нидерландская компания Unilever ввела четырехдневный график для сотрудников в Новой Зеландии в декабре 2020 года.

Россия также делает шаги в сторону западной тенденции с сокращением рабочего времени. Глава Минтруда Антон Котяков 27 мая сообщил, что ведомство готово рассмотреть инициативу перехода на четырехдневку. В 2020 году вопрос о корректировке трудового законодательства и введения короткой рабочей недели озвучил бывший президент и премьер-министр, замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.