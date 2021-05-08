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Жириновский предрек россиянам трехдневную рабочую неделю

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Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предрек россиянам трехдневную рабочую неделю через 15-20 лет. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«И не восемь часов, а пять часов, четыре часа. И работать многие будут дома. Потому что очень много работы можно сделать дома», — отметил Жириновский, добавив, что уже сейчас в стране пора ввести «четырехдневку» и со временем сокращать количество рабочих часов.

По мнению политика, это необходимо для того, чтобы россияне могли больше отдыхать и посвящать время личным нуждам. Так, третий выходной можно соединить с двумя выходными и «уехать на дачу выращивать овощи, поехать на охоту, поискать другую жену, другого мужа, посетить детей в интернате».

«Но главное — это попробовать переквалифицироваться», — сказал Жириновский, уточнив, что это касается тех людей, которые не довольны существующей работой и специализацией.

В апреле заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил провести эксперимент с переходом на четырехдневный график работы. По его словам, запустить процесс можно с малого — сокращать на час, на два, на три, чтобы реформа была не резкой, а ступенчатой. Такой способ, уточнил он, позволит избежать всплесков безработицы.

Дискуссия по поводу перехода на четырехдневный режим работы началась именно после предложения Медведева в 2019 году, когда он еще занимал должность главы правительства.

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