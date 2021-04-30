Россияне не захотели работать на день меньше

Переход на четырехдневный график работы поддерживает меньше россиян, чем когда-либо. При этом женщины чаще выступают за сокращение числа рабочих дней, чем мужчины. Об этом говорится в исследовании Superjob, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

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В поддержку четырехдневки высказались 39 процентов россиян. Их главный аргумент — возможность достичь баланса между работой и личной жизнью. Столько же опрошенных высказались против того, чтобы работать на день меньше. По их мнению, при таких условиях рост экономики и благосостояния граждан будет невозможен или замедлится. Затруднились оценить идею 22 процента россиян.

Больше всего хотят перейти на сокращенную неделю молодежь до 24 лет (43 процента), меньше всего — россияне старше 45 лет (31 процент).

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил провести эксперимент с переходом на четырехдневный график работы.

По его словам, сначала можно сокращать рабочее время на час, на два, на три, чтобы реформа была не резкой, а ступенчатой. Такой способ, по его мнению, позволит избежать всплесков безработицы. Медведев напомнил, что к сокращению рабочей недели движутся многие развитые страны мира и Россия не сможет остаться в стороне от этой тенденции. При этом важно, подчеркнул он, чтобы у сотрудника при изменении графика работы сохранялся размер зарплаты и не падала производительность труда.