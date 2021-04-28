Медведев объяснил принцип движения в сторону четырехдневки

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев объяснил, что основным принципом движения в сторону четырехдневной рабочей недели должна стать экономическая логика, передает ТАСС.

По его словам, процесс должен быть постепенным. Вначале следует позволить такой переход работодателям, которые готовы его обеспечить. Вот такие изменения, отметил политик, неплохо было бы ввести в законодательство.

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Именно Медведев первым в России поднял вопрос о четырехдневке. В 2019 году, еще занимая пост премьер-министра, он заметил, что такая тенденция наблюдается во всем мире, и на нее надо обратить внимание.

В настоящее время эксперты и чиновники обсуждают различные способы перехода на четырехдневку. Одним из популярных вариантов является сокращенная рабочая неделя для женщин. С таким предложением выступали московский омбудсмен Татьяна Потяева и депутат Госдумы Сергей Вострецов. Другие эксперты указывают, что такой переход может привести к дискриминации.

Между тем другой депутат Госдумы, Олег Шеин, призывал начать сокращать рабочую неделю как можно скорее. По его мнению, в стране переизбыток рабочей силы, и с этим надо что-то делать, в противном случае справиться с бедностью и нестабильностью в экономике не получится.