В Госдуме назвали пенсионную реформу угрозой стабильности

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин назвал пенсионную реформу, в ходе которой был повышен возраст выхода на пенсию, и постоянные переработки россиян угрозой экономической стабильности страны, а также главным деструктивным фактором. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, такие обстоятельства приводят к росту безработицы, снижению средних заработных плат и, как следствие, покупательской способности граждан. В вопросе безработицы он сослался на данные РАНХиГС, согласно которым регулярно перерабатывают 36 процентов всех работников России.

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«Желание поэксплуатировать дополнительно лишний раз людей является главным элементом экономической нестабильности и бедности в стране», — подчеркнул член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Шеин заметил, что в стране и без того наблюдается переизбыток рабочей силы («на рынке труда людей девать некуда»), а чтобы оздоровить ситуацию, существует множество способов, убирающих рабочую силу с рынка труда. Речь, например, о длинных выходных или сокращении рабочей недели до 36 часов.

Ранее пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил, что стране для реализации амбициозных проектов в экономике не хватает дешевой рабочей силы. Таким образом он прокомментировал информацию о том, что отношение россиян к мигрантам ухудшается.

Перед этим на отказ граждан устраиваться на работу с зарплатой 15-18 тысяч рублей жаловались власти Башкирии и Орловской области. А кировские депутаты предложили вернуть наказание за умышленное тунеядство.

На этой неделе стало известно, что нехватку рабочей силы на модернизации Байкало-Амурской магистрали решили компенсировать привлечением к труду не только военных, но и заключенных.