Российские депутаты задумали вернуть наказание для тунеядцев

Кировские депутаты предложили вернуть наказание за умышленное тунеядство, чтобы граждане не злоупотребляли выплатами по безработице. Об этом рассказал глава комитета Совета Федерации по регламенту, представитель региона Вячеслав Тимченко, сообщает РИА Новости.

По его словам, речи о призывах вернуть в точности советский закон не идет, но какие-то меры предпринимать необходимо. Тимченко объяснил, что задуматься о проблеме заставил рост безработицы.

Если пособия сравнимы с зарплатой на местах, которые предлагают гражданам на бирже труда, то стимула устраиваться на работу у россиян нет, посетовал сенатор. Таким образом происходит «развращение граждан» — вместо того, чтобы принимать предложения, они «придумывают всевозможные ходы-выходы», чтобы продолжить получать пособие.

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Тимченко выступил на «круглом столе» в Совфеде, который был посвящен 30-летию закона о занятости населения. В качестве примера идей кировских депутатов он говорил о возможности административного наказания, которое позволит привлекать несознательных граждан к труду в сельском хозяйстве.

Ранее на нежелание граждан работать за 15 тысяч рублей жаловались власти Башкирии и Орловской области. Чиновники отмечали, что жители региона не хотят работать за 15-18 тысяч рублей.

Еще в феврале российские компании столкнулись с критической нехваткой рабочей силы для сезонных работ в поле. Как утверждают аграрии, трудовые мигранты не могут приехать из-за закрытых границ, а россияне отказываются работать на предложенных условиях. Если инициатива кировских депутатов будет реализована, то заменить гастарбайтеров смогут осужденные по административным делам.

В начале апреля пресс-секретарь президента страны Владимира Путина Дмитрий Песков отмечал, что для экономического прорыва России «очень и очень» не хватает дешевой рабочей силы. По его мнению, без мигрантов сорвется реализация «амбициозных планов». Таким образом он ответил на вопрос, что намерены делать власти с ростом неприятия мигрантов в стране.