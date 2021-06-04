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Минтруд допустил введение постоянного выходного 31 декабря

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Министерство труда рассмотрит возможность введения в России постоянного выходного 31 декабря. Это допустил глава ведомства Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает РИА Новости.

«Мы ее обязательно посмотрим. С учетом ближайшего горизонта», — сказал он.

Ранее Котяков заявил, что россиян ждут долгие новогодние каникулы с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Традиционные выходные на майские праздники также ожидаются длинными — и в начале месяца, и на 9 мая выпадает по 4 выходных дня.

В 2020 году все регионы России объявили 31 декабря выходным днем. С соответствующим предложением выступил лидер фракции Единая Россия в Госдуме Сергей Неверов, его поддержал президент Владимир Путин.

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