Все российские регионы объявили 31 декабря выходным

Все 85 российских регионов объявили 31 декабря выходным днем. Об этом сообщает РИА Новости.

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Последней выходной объявила Северная Осетия, заявили в пресс-службе главы и правительства региона.

Ранее 28 декабря Краснодарский край также объявил 31 декабря выходным днем.

Идею сделать 31 декабря выходным выдвинул лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов. Ее поддержал президент Владимир Путин. К тому моменту 40 регионов объявили 31 выходным днем и перенесли рабочий день на субботу, 26 число. Практически сразу после заявления президента такое решение приняли еще 11 регионов.

В 2021м году 31 декабря точно будет выходным днем. Всего в 2021 году будет семь длинных выходных: зимой — с 1 по 10 января и с 21 по 23 февраля. Весной — три праздничных дня в марте (6-8 числа) и шесть в мае (1-3 и 8-10 числа). Еще три выходных назначены на 12-14 июня, четыре — на 4-7 ноября.

При этом Госдума отклонила предложение партии ЛДПР сделать последний день года выходным днем по всей стране на постоянной основе.