Россиянам пообещали длинные новогодние каникулы в 2022 году

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что россиян ждут долгие новогодние каникулы. В ведомстве пообещали сделать выходные дни с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, сообщает ТАСС.

Последний день 2021 года — 31 декабря — станет нерабочим, а к нему добавятся еще девять выходных в январе. При этом в 2022 году 31 декабря выпадет на субботу, поэтому оно также станет нерабочим.

Котяков добавил, что традиционные выходные на майские праздники также ожидаются длинными. И в начале месяца, и на 9 мая выпадет по четыре выходных дня. «Соответственно, это позволит нашим гражданам немножко отвлечься от повседневных рабочих будней», — заключил министр.

В 2020 году все регионы России объявили 31 декабря выходным днем. Инициативу поддержал еще 23 декабря президент Владимир Путин, а предложил ее лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов. По мнению депутата, Новый год — семейный праздник, встрече которого не должна помешать работа.