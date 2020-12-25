Песков внес ясность насчет сокращения новогодних каникул

Новогодние каникулы в России в 2021 году сокращать не будут, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Таким образом, представитель Кремля внес ясность насчет новогодних каникул из-за объявления 31 декабря выходным днем. «Что касается следующего года, то там, наверное, все-таки правительство будет рассматривать, исходя из общего понимания возможностей выходного 31-го числа. А будет ли это компенсироваться или нет — сейчас каких-то позиций на этот счет нет», — пояснил он.

Ранее, 23 декабря, депутат Госдумы Андрей Исаев сообщил, что нижняя палата парламента не сможет законодательно на федеральном уровне объявить 31 декабря выходным, поскольку на это требуется время. По его словам, вернуться к обсуждению данного вопроса можно будет после Нового года.

Ранее в тот же день президент России Владимир Путин поддержал идею объявить 31 декабря выходным днем. Он отметил, что у россиян много праздников в Новый год и «одним больше, одним меньше, там уже, наверное, не убудет от нас».

Последний день 2021 года официально будет выходным во всей стране. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.