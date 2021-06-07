Ряду российских регионов пообещали минусовую температуру и заморозки

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни заморозки ожидаются в ряде российских регионов: Архангельской области, Хакасии, Иркутской области и Тыве, передает РИА Новости.

Синоптик подчеркнул, что первая декада июня подходит к концу, однако заморозки до сих пор прогнозируют отдельным регионам. Так, на северо-востоке Европейской России, на севере Архангельской области ожидается температура до минуса двух градусов.

Аналогичную ситуацию специалист пообещал в Хакасии, Иркутской области и в Тыве: в этих регионах температура будет понижаться ночью до минуса двух-трех градусов. «Это необычная ситуация, но такое бывает», — подчеркнул Вильфанд.

По мнению метеоролога, заморозки в Европейской части России вызваны антициклоном и его восточной периферией, куда приходит холодный воздух при малооблачной погоде.

Ранее Вильфанд заявил, что сезон смерчей начнется в России раньше обычного. Синоптик уточнил, что на побережье смерчи не появятся и опасности не представляют.