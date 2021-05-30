В Санкт-Петербурге начались белые ночи

В Гидрометцентре объявили о начале сезона белых ночей в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя организации Романа Вильфанда.

Эксперт отметил, что до конца первой недели лета из-за антициклона в городе будут ясные дни. Ночью также будет малооблачно, поэтому жители и гости Петербурга смогут ощутить знаменитые белые ночи.

«Около полуночи там еще серовато и различаешь объекты. Чем ближе к дню летнего солнцестояния, тем явственнее будут белые ночи», — пояcнил Вильфанд.

Он добавил, что особенно повезет участникам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

ПМЭФ пройдет 2-5 июня в «Экспофоруме». Он состоится в традиционном очном формате с использованием современных цифровых технологий.