Санкт-Петербургу предсказали изменение цвета неба

Облако пыли из Сахары, надвигающееся на Европу, может дойти до Санкт-Петербурга и изменить цвет неба над городом. Об этом пишет РИА Новости.

Как предсказывает европейская программа космического наблюдения за Землей Copernicus, облако пыли из Сахары достигнет территории государств Южной и Центральной Европы в эти выходные. «Пока неясно, как это отразится на видимости, но это событие окажет влияние на качество воздуха», — сообщает Copernicus.

Судя по прогнозам, облако может накрыть в том числе Норвегию и Санкт-Петербург. Большая часть пыли осядет в восточных районах Испании и на юге Франции.

Ранее в феврале сообщалось о снеге желтого и песочных оттенков на улицах Краснодара. Очевидцы сняли странное явление на видео и выложили в сеть. Некоторые пользователи в комментариях к ролику предположили, что такое явление объясняется сильными ветрами в Африке, которые поднимают мелкий песок высоко в воздух, после чего его уносит на север.