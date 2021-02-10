Назван вызывающий желание вернуться российский город

Российские туристы порассуждали об их любимых достопримечательностях и назвали вызывающий желание вернуться отечественный город. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса OneTwoTrip, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, по информации аналитиков, среди российских населенных пунктов, которые путешественники хотели бы посетить повторно, чаще всего отмечали Санкт-Петербург и его окрестности (2,6 процента), а лидирующим зарубежным направлением стал Рим (один процент).

При этом, в топ-5 достопримечательностей, которые отдыхающие хотели бы увидеть еще раз, вошли Эйфелева башня (4,6 процента), Красная площадь (3,9 процента), Колизей и Музеи Ватикана (по 2,6 процента). Четвертую строку занял Лувр (2,2 процента), а пятое место разделили Исаакиевский собор и Эрмитаж (по два процента).

Россияне, которые обычно не посещают достопримечательности, объясняют это в основном тем, что пока не побывали в местах, где хотелось бы что-то увидеть — этот ответ выбрали 50 процентов опрошенных. 44 процента ответили, что предпочитают смотреть со стороны, но внутрь музея или собора заходить не хотят. 13 процентов не любят подобные объекты из-за очередей или большого скопления людей, а шесть процентов не устраивают высокие цены на входные билеты.

В январе россияне массово запланировали отдых в феврале по трем направлениям. Так, по результатам опроса, большинство россиян предпочли для отпуска в последний месяц зимы поездки в Москву (15 процентов путешественников). При этом на втором месте по числу запросов оказался курортный город Сочи, а на третьем — северная столица Санкт-Петербург.