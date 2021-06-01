Россия
 
Последние новости
В России предложили ввести выплаты для определенной категории мужчин
В Шотландии разработали «Троянского коня» от рака
Россиянка назвала секретное слово для получения скидки на рынках Сочи
Россияне определили размер накоплений для достойного будущего детей
Сербия отказалась вводить санкции против России вопреки мнению Евросоюза
Названы пять главных полезных свойств авокадо
В Италии вышел на свободу мафиози из «Коза Ностры»
Мужчина нашел в гараже послание от давно умершей матери
Британскому бизнесу предрекли уничтожающий «цунами»
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиян предупредили о минусовой температуре в первые дни лета

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Pixabay

В ГУ МЧС России предупредили жителей Московской области о заморозках 1 и 2 июня до минуса двух градусов, сообщило ведомство на своем сайте.

Согласно прогнозам ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 и 2 июня в ночные и утренние часы Подмосковье настигнут заморозки до нуля градусов. Людям с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями порекомендовали без необходимости не покидать дом в это время.

Пешеходам в ведомстве напомнили о необходимости «быть предельно внимательными» при переходе улиц и дорог, а водителям — уменьшить скорость движения и соблюдать правила ПДД. Кроме того, автомобилистов призвали отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений. «Помните, что на скользкой, влажной дороге нельзя тормозить резко», — заключили в МЧС по региону.

Ранее о заморозках предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его мнению, это явление ожидалось в некоторых регионах страны 30 и 31 мая.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиян предупредили о похолодании в ближайшие дни
Москвичам спрогнозировали дождливые выходные после «несусветной жары»
Москвичей предупредили о возможных заморозках
Россиянам предрекли «несусветную жару»