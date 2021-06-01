Россиян предупредили о минусовой температуре в первые дни лета

В ГУ МЧС России предупредили жителей Московской области о заморозках 1 и 2 июня до минуса двух градусов, сообщило ведомство на своем сайте.

Согласно прогнозам ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 и 2 июня в ночные и утренние часы Подмосковье настигнут заморозки до нуля градусов. Людям с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями порекомендовали без необходимости не покидать дом в это время.

Пешеходам в ведомстве напомнили о необходимости «быть предельно внимательными» при переходе улиц и дорог, а водителям — уменьшить скорость движения и соблюдать правила ПДД. Кроме того, автомобилистов призвали отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений. «Помните, что на скользкой, влажной дороге нельзя тормозить резко», — заключили в МЧС по региону.

Ранее о заморозках предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его мнению, это явление ожидалось в некоторых регионах страны 30 и 31 мая.