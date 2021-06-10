Москвичам предсказали 30-градусную жару

Метеорологи предсказали москвичам во второй половине июня жару до 30 градусов и солнечную погоду. Об этом этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Его слова передает РИА Новости.

Во второй половине июня в центральной части России, в Москве, будет жарко, ожидается больше солнечных дней и меньше дождей, температура превысит климатическую норму.

«Днем, я рассчитываю, что как минимум будет плюс 25-30 градусов, а, может, в отдельные дни, и на градус-другой теплее», —сказал Тишковец.

Синоптик отметил, что температурные показатели этого лета больше среднемесячных значений на полградуса.

Ранее россиянам рассказали о погоде в длинные июньские выходные. По словам заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, с 12 по 14 число центральные области России, юг европейской территории и Поволжье будут находиться под влиянием мощного южного циклона, который приведет к осадкам и похолоданию.