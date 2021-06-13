Синоптики дали прогноз на лето

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал россиянам о предстоящем лете и спрогнозировал дефицит осадков в июле. Его слова приводитРИА Новости.

По словам синоптика, в Москве и в средней полосе России солнечная и сухая погода задержится надолго. Июль в столице окажется на 1,5-2 градуса теплее при дефиците осадков до 40 процентов, а в августе средняя температура будет на 0,5-1 градус выше нормы. Тишковец отметил, что на юго-западе Центральной России дефицит осадков дойдет и до 60-80 процентов.

«В августе отклонения основных метеопараметров от нормы сократятся — среднемесячная температура воздуха только на 0,5-1 градус превысит многолетние показатели, а недобор небесной влаги составит не более 10-20 процентов от положенного»,— уточнил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос».

Ранее метеорологи предсказали москвичам во второй половине июня жару и солнечную погоду. «Днем, я рассчитываю, что как минимум будет плюс 25-30 градусов, а, может, в отдельные дни, и на градус-другой теплее», — сказал Тишковец.