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Россиян предупредили о первой волне аномальной жары

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Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей Европейской России о надвигающейся первой в 2021 году волне аномальной жары. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в Центральном федеральном округе (ЦФО) в субботу установится жаркая погода с температурой до 32 градусов, которая продержится до вторника. Синоптик отметил, что температура в эти дни будет превышать норму на пять-семь градусов. Он также добавил, что после ожидается небольшое похолодание до 27 градусов.

Ранее Вильфанд предупредил россиян об опасной солнечной активности — ультрафиолетовое излучение повысится до опасных значений в Центральном федеральном округе (ЦФО) с 17 июня. Как рассказал синоптик, с 17 июня Московская, Калужская, Тульская, Смоленская, Рязанская, Брянская, Курская, Липецкая, Белгородская, Воронежская области окажутся во власти антициклона. Индекс ультрафиолетового излучения в этих регионах будет превышать шесть единиц по 12-балльной шкале.

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