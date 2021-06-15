Москвичам предрекли «великую сушь»

Синоптики предрекли москвичам сухую и жаркую погоду на следующей неделе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специалистов центра погоды «Фобос».

«В столицу придет великая сушь», — говорится в сообщении синоптиков.

В соответствии с прогнозом, с 15 на 16 июня в Москве ожидаются небольшие дожди, после этого осадков не планируется до 23 июня.

В ближайшие дни температура в столице будет довольно жаркой (до 27 градусов), а с пятницы столбики термометра достигнут отметки 31 градуса тепла. Ночью будет немного прохладнее, ожидается около 18 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян об опасной солнечной активности — ультрафиолетовое излучение повысится до опасных значений в Центральном федеральном округе (ЦФО) с 17 июня. Жаркая погода, с температурой выше нормы на четыре градуса, установится в центре Европейской России в выходные.