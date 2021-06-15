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Россиян предупредили об опасной активности Солнца

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Фото: pixabay.com

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян об опасной солнечной активности — ультрафиолетовое излучение повысится до опасных значений в Центральном федеральном округе (ЦФО) с 17 июня. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал синоптик, с 17 июня Московская, Калужская, Тульская, Смоленская, Рязанская, Брянская, Курская, Липецкая, Белгородская, Воронежская области окажутся во власти антициклона. Индекс ультрафиолетового излучения в этих регионах будет превышать шесть единиц по 12-балльной шкале. «Это значит, что в четверг, пятницу, субботу и воскресенье будет очень высокая активность солнца», — сказал Вильфанд.

Он объяснил, что повышение активности Солнца связано с приближением дня летнего солнцестояния, который будет наиболее опасным с точки зрения излучения ультрафиолета.

12 мая ученые зафиксировали крупнейшую с 2019 года магнитную бурю планетарного масштаба. Уровень геомагнитных возмущений в максимуме бури достиг значения Kp=7 по девятибалльной шкале. При этом буря не принесла никаких заметных последствий: геомагнитные возмущения были относительно краткосрочными и произошли на очень спокойном магнитном фоне. Таким образом, Земля испытала один очень короткий и сильный космический удар.

Ранее Роман Вильфанд пообещал россиянам аномальную жару. По его словам, жаркая погода с температурой выше нормы на четыре градуса установится в центре Европейской России в выходные. «В субботу будет 25-30, в воскресенье около 27-32 градусов. Температура существенно выше нормы», — отметил синоптик.

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