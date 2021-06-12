Россиянам пообещали возвращение тепла

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал возвращение тепла в регионы Центрального федерального округа (ЦФО). Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, настоящая летняя погода придет в регионы ЦФО в понедельник, 14 июня. «Будет 24-26 градусов тепла днем, ночные температуры будут 13-15 градусов тепла. Облачность будет уже переменной, а дожди лишь местами. Солнца <...> будет уже много», — сказал он.

По словам Вильфанда, погода в субботу, 12 июня, будет еще пасмурной, дождливой, местами с грозами, при этом интенсивность осадков станет меньше. «В воскресенье, говорю с большим удовольствием, воздушные массы будут уже южной и юго-западной четверти <...> Будут продолжительные периоды солнечного сияния <...> Станет веселее гораздо, в общем», — отметил синоптик.

Ранее Вильфанд пообещал россиянам из ряда регионов опасную погоду. По его словам, в регионы Центрального Черноземья и республики Северного Кавказа в ближайшие дни придут ливни, град, грозы и сильный ветер. При этом в Омской, Томской, Иркутской и Тюменской областях прогнозируются ночные заморозки, а в Красноярском крае и Барнауле ожидается подъем уровня рек до опасных отметок.