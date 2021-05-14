В России зафиксировали крупнейшую с 2019 года магнитную бурю

Ученые зафиксировали крупнейшую с 2019 года магнитную бурю планетарного масштаба. Она произошла в среду, 12 мая, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии солнца.

По данным российских ученых, уровень геомагнитных возмущений в максимуме бури достиг значения Kp=7 по девятибалльной шкале. Ее пик пришелся на период между 15:00 и 21:00 по московскому времени. «Согласно принятой международной систематизации, бури такого уровня способны заметно воздействовать на энергетические системы, требуя коррекции напряжения, заметно увеличивают снос космических аппаратов с орбиты, вызывают проблемы ориентации, перерывы в спутниковой навигации, проблемы низкочастотной радионавигации и прерывания ВЧ радиосвязи», — рассказали специалисты.

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При этом буря не принесла никаких заметных последствий: геомагнитные возмущения были относительно краткосрочными и произошли на очень спокойном магнитном фоне. Таким образом, можно сделать вывод, что Земля испытала один очень короткий и сильный космический удар.

«Солнечные вспышки, регистрировавшиеся в эти дни, происходили на участках Солнца, заметно удаленных от направления на Землю. Буря отсутствовала в прогнозе. Вероятно, имело место редкое сочетание нескольких факторов, но в чем именно оно состояло, пока является загадкой», — добавили ученые.

В настоящее время геомагнитная обстановка стабилизировалась, вспышечная активность солнца находится на низком уровне.

В конце января заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе сообщил, что магнитные бури существенно не влияют на самочувствие людей. По его словам, во время бурь немного повышается вероятность «каких-то сердечных эксцессов, но она теряется на фоне разнообразных стрессов, с которыми человек встречается в своей жизни».