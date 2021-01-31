В РАН оценили опасность надвигающейся на Россию магнитной бури

Магнитные бури существенно не влияют на самочувствие людей, заявил в разговоре с телеканалом «Звезда» заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе. Так он оценил опасность магнитной бури, надвигающейся на Россию.

«Если метеозависимому человеку скажете, что 1 февраля будет магнитная буря, то он себя плохо почувствует. А если не скажете, то он себя не будет чувствовать плохо», — добавил специалист. При этом он отметил, что во время бурь немного повышается вероятность «каких-то сердечных эксцессов, но она теряется на фоне разнообразных стрессов, с которыми человек встречается в своей жизни».

Вибе назвал магнитные бури в период солнечной активности рядовым событием. Также он предположил, что во время таких явлений могут происходить незначительные сбои в работе энергосистем.

Ранее издание URA.RU со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований США сообщило о предстоящей геомагнитной буре в России. Уточнялось, что 1 февраля произойдет усиление солнечного ветра, истекающего из «отростка» (выступа) южной полярной корональной дыры.