Наука и техника
 
Последние новости
Инфекционист спрогнозировал ослабление масочного режима в России
Российский боец MMA назвал причину драки с соперником после боя
Юлию Навальную отпустили после задержания в Москве
Ким Кардашьян вернула в моду прическу из 90-х
На Украине разглядели обострение в Донбассе после слов о его будущем с Россией
18-летний российский шахматист рассказал о победе над чемпионом мира Карлсеном
Беременная невеста российского миллиардера снялась топлес в спущенных джинсах
Девушка купила PlayStation 5, нарвалась на мошенника и отомстила ему
Россиянина из списка Forbes избили в ресторане в центре Москвы
Новости партнеров
Прослушать новость

В РАН оценили опасность надвигающейся на Россию магнитной бури

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Магнитные бури существенно не влияют на самочувствие людей, заявил в разговоре с телеканалом «Звезда» заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе. Так он оценил опасность магнитной бури, надвигающейся на Россию.

«Если метеозависимому человеку скажете, что 1 февраля будет магнитная буря, то он себя плохо почувствует. А если не скажете, то он себя не будет чувствовать плохо», — добавил специалист. При этом он отметил, что во время бурь немного повышается вероятность «каких-то сердечных эксцессов, но она теряется на фоне разнообразных стрессов, с которыми человек встречается в своей жизни».

Вибе назвал магнитные бури в период солнечной активности рядовым событием. Также он предположил, что во время таких явлений могут происходить незначительные сбои в работе энергосистем.

Ранее издание URA.RU со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований США сообщило о предстоящей геомагнитной буре в России. Уточнялось, что 1 февраля произойдет усиление солнечного ветра, истекающего из «отростка» (выступа) южной полярной корональной дыры.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В РАН рассказали, стоит ли опасаться ожидаемой в понедельник магнитной бури
Ученые предупредили россиян о геомагнитной буре
Россиян предупредили о магнитных бурях
В Росгидромете раскрыли сроки завершения сильнейшей за годы магнитной бури
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0112 января
Плакат Франтишека Паролека «Белое!»: чехословацкие легионеры «отбеливают» взятую под контроль Транссибирскую магистраль. 1918 год

«Оказались втянуты в российскую смуту»

Армия бывших пленных застряла в России и захватила полстраны. Она не боялась ни Ленина, ни Сталина
15:5726 января

В Windows появится защита от воров

15:1026 января

Российский «Адмирал Нахимов» оказался «привлекательной целью» для НАТО

13:5926 января

В США раскрыли способы «убить» F-35 и F-22 российским «Подсолнухом»

Наука и техника00:04 2 декабря 2020
Немецкие солдаты смотрят на человеческий череп на броне огнеметного танка ОТ-34. Латвия, 1944 г.

«Трупы убитых выставляли на всеобщее обозрение»

Зачем Сталин завладел Прибалтикой и что с ней хотел сделать Гитлер
12:5026 января

Взорвавшийся Nokia 3310 травмировал школьника

11:3326 января

Россия ротационно прикроет «арктическую трассу»

10:2426 января

iPhone 12 признали опасным для здоровья

Наука и техника00:0119 ноября 2020

Пора на выход

Sony выпустила PlayStation 5. Каким получилось новое поколение консолей и во что на ней играть?
09:0426 января

Выявлен способ уберечься от преждевременной смерти

06:2826 января

Обнаружено возможное спасение от смерти при коронавирусе

05:1726 января

Раскрыта польза послеобеденного сна

Россия
«Изнасиловать подростка могут, а объяснить ему это запрещено»
Болезни, психические травмы и жестокость. К чему ведет неправильное представление россиян о сексе?
«Бывает, что вакцины не срабатывают. Почему — мы не знаем»
100 миллионов человек в мире заразились коронавирусом. Могут ли вакцины остановить пандемию?
«Почему они меня не выдали? Не знаю»
 
Все материалы
Мир
Еще одна страна получила первую партию российской вакцины «Спутник V»
«Будто оказался на войне»
Как запреты из-за пандемии в Нидерландах привели к самым жестким и массовым беспорядкам за 40 лет
В России ответили на обвинения Госдепа США в применении химоружия
Эксперты посоветовали не ставить вакцину AstraZeneca людям старше 65 лет
«Отложим кризис на пять лет»
США готовы продлить ракетный договор с Россией. Почему Байден решил пойти на уступки?
США пригрозили передумать насчет вывода войск из Афганистана
«Очнулась через три дня с переломами»
Аргентину считают лучшей страной для трансгендеров. Как им там живется на самом деле?
Все материалы
Бывший СССР
Мир в конце тоннеля
Азербайджан обещает Карабаху светлое будущее. Почему в Армении этому не рады?
Борщ важнее, чем Лавра
Или культурные приоритеты украинской власти
Избранный президент Киргизии Садыр ЖапаровДиктатура в законе
В Киргизии завершилась революция, президентом стал бывший арестант. Куда поведет страну новый лидер?
Нет слов
В Киеве решились окончательно разорвать связь с Россией. Украинцам запретят говорить по-русски
Все материалы
Экономика
Названы главные трудоголики России
Ваше сиятельство
В мире появился новый автогигант. Удастся ли ему победить крупнейших конкурентов?
Крупнейший автопроизводитель США откажется от бензина
Анатолий ЧубайсАй нано
«Роснано» создавали для технологического прорыва. Почему его не случилось даже через 13 лет
Якутия присоединилась к проекту «МегаФона» Arctic Connect
В один клик
Эволюция денежных переводов в России: от походов на почту до Системы быстрых платежей
Крупнейший покупатель задумал отказаться от российской энергии
Все материалы
Силовые структуры
«На связь выходят только ночью»
Заключенные прямо из тюрем обманывают миллионы россиян по телефону. Как устроен этот бизнес?
Криминальное чтиво
Чем жила преступная Россия в 2020 году
Война и амир
В Чечне уничтожили последнего главаря боевиков. Спецслужбы охотились за ним 10 лет
«Было страшно видеть ее взгляд»
Убийство школьницы поставило в тупик милицию СССР. В нем подозревали Чикатило, а казнили невиновного
Все материалы
Наука и техника
Владыки морей
Кто помогал русским и американцам победить флот Гитлера. Редкие снимки Второй мировой войны
Космический рывок
Посадка на Луну, полет на Марс и новые ракеты: почему 2021 год войдет в историю космонавтики?
Взрывной год
Загадки космоса, древнейшая пыль и жизнь на Венере: главные открытия 2020 года
Нам бы их проблемы
Смартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
Все материалы
Спорт
Боец MMA нокаутировал оппонента ударом в корпус
После Хабиба
Нурмагомедов не торопится возвращаться в UFC. Кто станет новым королем ММА?
Боец UFC пошутил о сексе с коллегой и столкнулся с гневом фанатов
Охота на «красных дьяволов»
Суперматч МЮ с «Арсеналом» и шанс для «Сити» упрочить лидерство — главные интриги тура АПЛ
Бразильская рестлерша показала фигуру в бикини
Теннисистка во время матча«Это был ад»
Во Франции тренер годами насиловал юных учениц и снимал их на видео. Почему этого никто не замечал?
27-летний футболист остался без ноги
Все материалы
Культура
Директор театра Вахтангова рассказал о будущем спектаклей с участием Ланового
Вышедшую за своего телохранителя Памелу Андерсон обвинили в разрушении семьи
«Я прошел суровую школу»
Василий Лановой умер от коронавируса. Великий актер был главным красавцем советского кино
Киркоров раскрыл симпатии относительно участника «Евровидения» от России
«Я стопроцентный каннибал»
Садизм, наркотики и измены: почему о выходках актера Арми Хаммера заговорил весь мир
Герои на героине
Жили быстро, меняли мир и умирали молодыми: 15 великих историй эпохи джаза
Вдова Грачевского рассказала о его болезни и последних днях жизни
Все материалы
Интернет и СМИ
Роскомнадзор усилит борьбу с призывами к несанкционированным митингам в соцсетях
«Я покажу тебе, кто босс этой качалки»
Как низкопробное гей-порно из 90-х покорило весь мир и превратилось в целую вселенную
МВД России предупредило протестующих одним из главных мемов года
«Все будет нарастать, как снежный ком»
Американские соцсети годами игнорируют законы других стран. Что может заставить их передумать?
Доктор Комаровский объяснил похороны умерших от COVID-19 в закрытых гробах
«Учат весь мир свободе слова»
 
В сети показали способ привлечь подростков к несогласованным акциям через TikTok
Все материалы
Ценности
52-летняя модель поделилась пляжными снимками в бикини и порадовала фанатов
Только для избранных
Роскошь, дешевый алкоголь и никаких женщин: как появились элитные мужские клубы
Стилист показал способы подобрать идеальный размер джинсов без примерки
Моргенштерн побрил волосы и подпалил ухо на камеру
Рекламная кампания Calvin Klein с Кендалл ДженнерРуки прочь
Любимая вещь европейских богачей вернулась в моду. 200 лет назад в России она была под запретом
Россиянин украл в храме куртку и случайно обнаружил в кармане полмиллиона рублей
Ведущий Федор Бондарчук с участницами реалити-шоу «Ты — супермодель» во время съемок«Стоять в бикини перед незнакомцами в 16 лет было некомфортно»
От подиума до тюрьмы: как живут бывшие участницы самого популярного в мире шоу о супермоделях
Все материалы
Путешествия
Белая смерть
Соль, женский труд и проституция. Чем живут селения на берегах самых крупных озер Африки?
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибший
Что известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
«Местные не осуждают любовь за деньги»
Шашлычные, цыганки и русские в джунглях: что искать туристу в Колумбии?
Кровавая крепость
Расстрелы, отравления и чума: что творилось за стенами замка исламских правителей
Все материалы
Из жизни
Мультимиллионерша призналась в поедании кошачьих консервов ради экономии
Кокаиновое наследие
Бегемоты главного наркобарона мира Эскобара захватили Колумбию. Никто не знает, как их остановить
Мужчина разбил новую машину и разбогател на 151 миллион рублей в один день
«Как будто началась война»
В американском городке решили построить утопию без налогов и законов. Все испортили дикие звери
190-килограммовая невеста похудела вдвое и раскрыла свой секрет
«Мы на острове, тут все на виду»
История россиянки из глубинки, которая влюбилась во Вьетнам, переехала туда и открыла свое дело
«Покойница» очнулась за несколько секунд до кремации
Все материалы
В США загорелся автовоз с предсерийными Ford Bronco
В США продают целый музей автомобилей. Посмотрите на его коллекцию
Все автомобили музея Muscle Car City во Флориде будут проданы. Мы расскажем, какие именно
Jeep пообещал новому Grand Cherokee «выдающуюся» проходимость
Темный рыцарь: 720-сильный G-Class от Mansory
Видео: самый дорогой G 63 в России — Гелендеваген Mansory за 35 млн рублей
Производитель шин выпустил «внедорожные» стеклоочистители
Первый тест Skoda Octavia 2021 года: сложно желать, трудно не купить
Что получилось, когда рациональный автомобиль попытались оживить эмоциями
Владельцы Chevrolet Corvette жалуются на повреждения радиаторов
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы