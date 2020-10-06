Россиян предупредили о магнитных бурях

Магнитная буря начнется в конце октября, предупредили специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН). Об этом сообщает РИА Новости.

С 21 по 24 октября ожидается слабая магнитная буря, 25 октября — средняя. Три следующих дня магнитосфера будет оставаться возбужденной, после чего состояние нормализуется.

Всего в классификации магнитных бурь существует пять уровней. При слабой буре могут произойти незначительные сбои в работе энергосистем, также она может оказать влияние на пути миграций птиц и животных. При сильных бурях происходят нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем. Также они могут привести к сбоям напряжения в промышленных сетях.

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