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Предсказаны опасные для Земли великие солнечные бури

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Ученые Университета Варвика в Великобритании и Британской антарктической службы выяснили, что опасные геомагнитные бури, вызванные солнечной активностью и способные нанести ущерб электронному оборудованию, происходят каждые 25 лет. Менее сильные, но все же опасные бури случаются каждые три года. Об этом сообщает издание Science Alert.

Согласно исследователям существуют два типа солнечных штормов: великие супербури (great super storms) и сильные супербури (severe super storms). Такие явления вызываются взаимодействием магнитосферы Земли с заряженными частицами из корональных выбросов массы, областей взаимодействия потоков или корональных дыр. Последние способны испускать высокоскоростной солнечный ветер, который перемещается в два раза быстрее обычного.

Специалисты проанализировали данные магнитного поля Земли, собранные за 150 лет. Они сумели предсказать частоту возникновения геомагнитных бурь различной силы. Оказалось, что за рассматриваемый период сильные супербури происходили 42 раза, а великие супербури — 6 раз.

Сильные солнечные штормы могут приводить к отключению электроэнергии, повреждению спутников и временной потере сигналов GPS и радиосвязи. Последний раз крупная геомагнитная буря случилась в 1989 года в Квебеке (Канада). Тогда была нарушена система распределения электроэнергии, а в южных широтах Северной Америки возникли яркие полярные сияния.

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